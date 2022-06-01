طريقة عمل الفولية أو المدشوشة أو المفصصة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الفولية أو المدشوشة او المفصصة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي.



المقادير



٢ كوب فول مدشوش منقوع

لتر عصير طماطم

م ك ثوم مفروم

بصله مفروم خشن

كزبرة خضراء

كمون

ملح

فلفل أسود

ماء او مرق حسب الرغبة

طريقة التحضير



نأتي بالكبه الكهربائيه ونضرب البصل حتى يكون مفروم ومعه الثوم وبعد فرمه

نأتي بوعاء على النار به زيت ويتم تشويح البصله والثوم المفروم بالملح والفلفل الأسود والكمون وبعد تشويحهم ننزل عليه بعصير الطماطم

نضيف الفول المدشوش ويتم تقليبهم مع بعضهم ونهدي النار حتى يتم تسويه الفول ثم نضيف الملح والكمون كزبره خضراء والتقليب المستمر ونضيف عليهم ماء ساخن أو مرق اذا توفر ونتركها حتى تنضج وتقدم بالف هنا وشفا



ملحوظه



الفول المدشوش يكون منقوع بيوم قبله أو بساعات ووقت طويل.