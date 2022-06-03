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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملك الوقاية والعلاج.. العنب الأخضر يستعد لغزو الأسواق بالأقصر.. فيديو وصور

ملك الوقاية والعلاج..
ملك الوقاية والعلاج.. العنب الأخضر يستعد للتوزيع

انطلق منذ أيام بمحافظة الأقصر موسم جنى وحصاد محصول " العنب " والذى يعتبر من اهم المحاصيل التى يتم زراعتها بالمحافظة ، و" العنب " هو أغنى الفواكه على الإطلاق فائدة ومردودا فله دورا فعالا فى بناء الجسم وتقويته وترميم أنسجته وعلاج الكثير من الأمراض .


يقول الدكتور ياسر أحمد السيد أخصائى بساتين وفاكهة، إن مركز إسنا جنوب الأقصر يعد من أولى المناطق فى العالم فى إنتاج عنب السوبيريور وهو من الأصناف المبكرة جدًا فيبكر فى النضج بمدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع قبل دول شرق آسيا وتعتبر هذه ميزة فى التصدير ما يجعل سعره أعلى من أى دولة أخرى مصدره.

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واردف " ياسر "  أن هذا النوع شكل العنقود به متوسط الحجم مخروطى الشكل ممتلئ والحبات لونها أبيض مخضر عند النضج وهو يعطى أعلى نسبة سكر وحموضة ويستخدم فى أوروبا لصناعة الخمور والنبيذ.

واضاف  أحمد عبد الكريم أحد المزارعين بمنطقة المنشاة أنه يقوم بجنى ثمار العنب كل عام ويقوم بالتوجه إلى جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (HEIA) التابعة للوكالة المعونة الأمريكية  مشيرا بان الجمعية يوجد بها أكبر وأضخم محطة للتبريد ومركز للتدريب المزارعين  وتقوم الجمعية بتصدير جميع الفواكه والخضراوات الطازجة وليس العنب فقط إلى الخارج و المناطق المستهدفة  بالداخل مثل محافظات الوجه البحرى  والقاهرة مما يفتح أسواق جديدة للمزارعين .

 

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الأقصر محافظة الاقصر محصول العنب المزارعين تصدير الاسواق فاكهة تدريب المزارعين

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