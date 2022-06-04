عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطلين سرقا مسكن مواطن بدار السلام

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس، شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مسكن مواطن بأسلوب كسر الباب بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب "كسر الباب"، وتمت إعادة جميع المسروقات.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية و٢ جهاز لاب توب و٢ هاتف محمول ومتعلقات شخصية من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم. 

حبس شخصين حبس سرقة مسكن سرقة أسلوب كسر الباب ضبط شخصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.. عمرو أديب للمواطنين: اللي جاي أصعب

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

المشدد 10سنوات لـ 3 متهمين بتزوير المحررات الرسمية في المرج

لشكه في سلوكها.. المؤبد لسائق قتل شقيقته بالسلام

قبلها وتحسس جسدها.. إحالة حلوانى للجنايات هتك عرض طالبة ببولاق الدكرور

اغتصبوا أمينة.. المؤبد لـ 4 ذئاب بشرية بالطالبية

7 يوليو.. استئناف المحلل الشرعي على حبسه سنة بتهمة ترويج أخبار كاذبة

حاول اغتصابها.. المشدد 10 سنوات لـ الأبيض.. هتك عرض طالبة بالحوامدية

5 ملايين قرص.. المؤبد لاثنين من عصابة الاتجار بالترامادول بالجيزة

المشدد 15 سنة لأربعة عاطلين سرقوا توك توك بالإكراه في الحوامدية

ترشيحاتنا

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة استيراد أجهزة الاتصالات دون ترخيص

بعد تراجع أسعار الذهب.. سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 4 يونيو 2022

جوجل يحتفل بعيد ميلاد محمود عبد العزيز بـ لقطة من الكيت كات

إيران تنقل سفينة يونانية خطفها الحرس الثوري لمنطقة قبالة جزيرة قشم

تصوير جوي لأعمال تنفيذ وإنشاء محطة قطارات الصعيد بالجيزة ..شاهد

خبير لوائح: مبررات الأهلي في قضية هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي غير مقبولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من التنس والجمباز للأطفال.. وتنصح بالرياضات الجماعية: تقلل الاكتئاب

بحقائب ظهر.. فئران تعمل على إنقاذ ضحايا الزلازل

طفرة علمية.. شعور الروبوتات بالألم لأول مرة

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

فيديو

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

ياسر جلال عبقري.. أبرز تصريحات بيتر ميمي عن الاختيار ومشواره الفني.. فيديو

أول تحرك من أسرة أم كلثوم بعد الإساءة لسمعتها.. تعرف عليه.. فيديو جراف

منار اللبنانية تنفعل بعد تناول واقعة اغتصابها: ما بدي أحكي في هالموضوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ