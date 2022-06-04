حبس عاطلين سرقا مسكن مواطن بدار السلام

قررت جهات التحقيق، حبس، شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مسكن مواطن بأسلوب كسر الباب بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب "كسر الباب"، وتمت إعادة جميع المسروقات.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية و٢ جهاز لاب توب و٢ هاتف محمول ومتعلقات شخصية من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم.