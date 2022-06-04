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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم صحي للمهندسين وأسرهم بالمجان في نقابة الإسكندرية

يوم صحى مجانى
يوم صحى مجانى

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس أحمد محمود، يوم صحى مجانى، اليوم الجمعة، نظراً للإقبال الشديد من المهندسين وأسرهم على اليوم الصحي الماضي ،وذلك بنادى المهندسين سابا باشا.


وقال المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الرعاية الصحية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن اليوم الصحى شهد إقبال كبير من المهندسين وأسرهم ونظرا للإقبال الكبير تم تنظيم يوم صحى للمسجلين فى قائمة الانتظار لتغطية اكبر عدد من المستفيدين .

يوم صحي مجاني في نادي المهندسين بالإسكندرية.. صور


وأضاف إن اجمالى عدد المستفيدين من الخدمة الطبية اليوم 60 مهندس ليصبح اجمالى المستفيدين على مدار اليومين 160 مهندس ، وشمل اليوم الصحى تخصصات كشف قلب، رسم قلب، قياس ضغط السكر،  قياس الوظائف الحيوية، مؤكدا ان لجنة الرعاية الصحية فى خدمة المهندسين وسيتم إضافة تخصصات مختلفة تلبية لرغبة المهندسين.

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الاسكندرية الرعاية الصحية نقابة المهندسين بالإسكندرية نقابة المهندسين يوم صحى مجانى

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