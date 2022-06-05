سعر الذهب اليوم الأحد 5-6-2022

استقرسعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-6-2022، بعد أن تراجع أمس بمتوسط 25 جنيها علي الأقل بمعظم الأعيرة الذهبية.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1003 جنيهات للبيع و 1007 جنيهات للشراء مقابل 1025 جنيها للبيع و 1045 جنيها للشراء بفارق 23 جنيها.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1146 جنيها للبيع و 1151 جنيها للشراء مقابل نحو 1171 جنيها للبيع و 1194 جنيها للشراء بتراجع بلغ 25 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 860 جنيها للبيع و 863 جنيها للشراء مقارنة بـ 879 جنيها للبيع و 896 جنيها للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 669 حنيها للبيع و 671 جنيها للشراء مقابل 683 جنيها للبيع و 697 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8024 جنيها للبيع و8056 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35.65 ألف جنيه للبيع و35.8 ألف جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.15 مليون جنيه بيعا و 1.2 مليون جنيه للشراء.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها