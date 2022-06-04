مينفعش نشيّلها للفرّان| تحذير من شعبة المخابز لأصحاب بطاقات التموين ..فيديو

علق عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز على قرار التموين بتنظيم صرف أرغفة الخبز المدعوم على بطاقات التموين للمواطنين دون المساس برصيد نقاطهم أو حجم الدعم اليومي لهم في ضوء ترك بعض أصحاب البطاقات لبطاقات الخبز لدى أصحاب المخابز وقيام بعضهم بصرف عدد من الأرغفة دون علم المواطن قائلاً : "ماينفعش نشيل أصحاب المخابز الشيلة دي لأن أصحاب المخابز هم جنود مجهولون في الشارع وهم السند والظهر لوزارة التموين وفي ظل أزمة مالية عالمية استطاعت مصر الوقوف أمامها وتعتبر هي البلد الوحيدة وسط سائر بلاد العالم التي لم تشهد هزة تموينية أو أية أزمة" .

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: لكن هذا القرار وفقاً لرؤية الدولة وحسها الامني التمويني لتنظيم عمليات بيع العيش في ظل أزمة الاقماح العالمية والتي لم يشعر بها المواطن يوماً منذ بداية الازمة نظراً لجهود الدولة في ذلك ولم يشعر المواطن في أي يوم من الايام بأي أزمة ".

وبيّن أن الآلية الاخيرة موجودة منذ بداية المنظومة قائلاً : " الي عايز من المواطنين ياخد حصته التموينية من الخبز مقدماً ليومين أو ثلاثة مسموح له ذلك ولابد أن يعلم الجميع أنه من الصعب الاعتقد أن صاحب المخبز ممكن ياخد ويحط في جيبه لان المواطن النهارده أنصح من صاحب المخبز ومن اي حد ومايحدث اليوم هو موجود والي مش بيتصرف بيضاف على رصيد نقاط الخبز في بطاقة المواطن فحصته ثابتة خمسة أرغفة لكل مواطن على البطاقة لكل فرد في العائلة بواقع 150 رغيفاً شهرياً لكن رؤية الوزارة اليوم هي تقديرية لتحقيق الانضباط فعند صرف ثلاثة ايام للمواطنين مقدماً يكون عارف أنه ماينزلش غير بعد مايخلص حصة الايام اللي صرفها يعني لو صرفت يومين مقدم أروح اليوم الثالث مش قبل كده للتنظيم فقط ".