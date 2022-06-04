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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مينفعش نشيّلها للفرّان| تحذير من شعبة المخابز لأصحاب بطاقات التموين ..فيديو

وزير التموين
وزير التموين

علق  عبد الله غراب  رئيس الشعبة العامة للمخابز   على قرار التموين   بتنظيم صرف  أرغفة الخبز المدعوم  على بطاقات التموين للمواطنين دون المساس برصيد نقاطهم أو حجم الدعم اليومي   لهم  في ضوء  ترك  بعض أصحاب  البطاقات لبطاقات الخبز  لدى أصحاب المخابز وقيام بعضهم بصرف عدد من الأرغفة دون علم المواطن قائلاً : "ماينفعش نشيل  أصحاب المخابز الشيلة دي  لأن أصحاب المخابز هم جنود  مجهولون  في الشارع  وهم  السند والظهر لوزارة التموين  وفي ظل أزمة مالية عالمية استطاعت مصر الوقوف  أمامها وتعتبر هي البلد الوحيدة وسط سائر بلاد العالم التي لم تشهد هزة تموينية أو أية أزمة" .

وتابع  خلال مداخلة  عبر   برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: لكن هذا القرار  وفقاً لرؤية الدولة وحسها الامني التمويني  لتنظيم عمليات بيع العيش في ظل أزمة الاقماح العالمية  والتي لم يشعر بها المواطن يوماً منذ بداية الازمة نظراً لجهود الدولة في ذلك ولم يشعر المواطن في أي يوم من الايام  بأي أزمة ".

وبيّن أن الآلية الاخيرة  موجودة منذ بداية المنظومة   قائلاً : " الي عايز من المواطنين ياخد  حصته التموينية من الخبز مقدماً ليومين أو ثلاثة   مسموح له ذلك    ولابد أن يعلم الجميع أنه من الصعب الاعتقد أن  صاحب المخبز ممكن ياخد ويحط في جيبه لان المواطن النهارده أنصح من صاحب المخبز ومن اي حد ومايحدث اليوم  هو موجود  والي مش بيتصرف بيضاف على رصيد   نقاط   الخبز في بطاقة المواطن فحصته ثابتة خمسة أرغفة لكل مواطن على البطاقة لكل فرد في العائلة  بواقع 150  رغيفاً شهرياً لكن رؤية الوزارة اليوم هي تقديرية لتحقيق الانضباط  فعند صرف   ثلاثة ايام  للمواطنين مقدماً  يكون عارف أنه ماينزلش غير بعد مايخلص  حصة الايام اللي صرفها  يعني لو صرفت يومين  مقدم أروح اليوم الثالث  مش قبل كده للتنظيم فقط ".

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