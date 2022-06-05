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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حلاوة شمسنا.. تجفيف الفلفل الأخضر والأحمر فى جبال الأقصر لتصديره الخارج

صدى البلد

تشهد محافظة الأقصر ، لأول مرة فى مصر تجفيف الفلفل الاخضر والاحمر وتصديره إلى الأسواق العالمية .

يقول المهندس رفعت محمد على وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر ، تعتبر محطة " الشهيد ماجد صالح " لفرز وتعبئة المحاصيل الزراعية بمركز اسنا ، أولى المحطات لتصدير الفلفل المجفف الى الاسواق العالمية فى مصر ،مشيرا إلى أنها نجحت مسبقا فى تجفيف الطماطم قبل تجفيف الفلفل وساعدت فى فتح أسواق جديدة للتصدير .


وأوضح  وكيل الوزارة أن مراحل عملية تجفيف الفلفل الحار تبدأ بجمع المحصول أولا من المزارعين ثم توريده الى محطة الفرز ثم يتم تنقية الفلفل اختياره لتجهيزه للتقطيع داخل ماكينة المحطة ثم يتم نشره في الشمس لتجفيفه لمدة يومين وتاتى فى النهاية مرحلة التعبئة لتجهيزه للتصدير .

كما أوضح المهندس عبد الكريم دياب مدير محطة الشهيد ماجد صالح لفرز وتعبئة المحاصيل الزراعية ، ان المحطة اثبت نجاحها فى عملية تجفيف المحاصيل الزراعية حيث نجحت من قبل فى تجفيف الطماطم وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية ، والأن تجفيف الفلفل أضاف نجاح جديد للمحطة .


وكشف مدير المحطة ، عن استقبال المحطة يوميا أكثر من 10 أطنان من الفلفل الأخضر والأحمر .وأكد أن المحطة وفرت مئات فرص العمل للشباب والفتيات داخلها حيث يتم تدريبهم أولا على كيفية الفرز والتعبئة مشيرا الى ان الاسواق التي يتم تصدير تجفيف الفلفل الحار هى دول أوروبا وبعض دول الخليج والهند وجنوب أفريقيا.

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الأقصر محافظة الاقصر وزارة الزراعة المحاصيل الزراعية الفلفل الحار تصدير الأسواق العالمية فرص العمل للشباب وكيل وزارة الزراعة

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