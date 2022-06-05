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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أيمن محسب يسأل وزير الصناعة: أين شعار صنع في مصر؟

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أكد النائب الوفدى أيمن محسب عضو مجلس النواب أن المصانع المتوقفة والعمالة المشردة أزمة حقيقية تواجه العديد من المستثمرين.

 

وتساءل "محسب" خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان فى عرضه لطلب الإحاطة المقدم منه حول  سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة في ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي وحل مشكلات المناطق الصناعية بحضور وزيرة الصناعة "أين شعار صنع فى مصر" داخليا وخارجيا.

 

وأوضح "محسب" اننا نعتمد فى "الأكل الشرب واللبس "على المنتجات الأجنبية  وهناك جهتين هيئة التنمية الصناعية ,ومركز تحديث الصناعة من المفترض أنهم ذراع وزير الصناعة لتحقيق طفرة وتسهيل الإجراءات للنهوض بالصناعة المصرية  ولكن ما يحدث وفقا للتقارير الرسمية يوجد من 8000 الى 8500 مصنع متوقف ,مما أدى إلى تشريد عمالة وبطالة ليس لها أمل فى الحياة.

 

وأشار "محسب" إلى وجود 5184 مصنعا متعثرا , أرقام مفزعة وكان يجب أن يتم حل أزمة تلك المصانع لتساهم فى دفع الاقتصاد الوطنى.

 

وشدد "محسب" على ضرورة وضع استراتيجية لوجود منتج مصرى ينافس فى جميع دول العالم.

المصانع المتوقفة العمالة المشردة المستثمرين الجلسة العامة للبرلمان طلب الإحاطة

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