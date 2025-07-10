قصور الثقافة.. جسور من الإبداع تعبر بها مصر نحو وعي أبنائها

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، جهودها الدؤوبة لتعزيز الدور الثقافي والتنويري في مختلف ربوع مصر، مستثمرة العطلة الصيفية في إطلاق باقة من الفعاليات والأنشطة الفنية والتعليمية المتنوعة التي تستهدف الأطفال والنشء، في إطار برامج وزارة الثقافة وجهودها لنشر الوعي وتنمية الذائقة الفنية، لاسيما بالمناطق الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا.

في قلب العاصمة، اصطحب "أتوبيس الفن الجميل" أطفال مكتبة شبرا العامة في جولة تفاعلية داخل دار الأوبرا المصرية، تعرفوا خلالها على معالمها ومتاحفها، قبل أن يشاركوا في ورشة رسم بعنوان "من وحي الأوبرا"، عبروا فيها عن انطباعاتهم بالريشة والألوان، ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وفي الإسكندرية، أطرب كورال التذوق للموسيقى العربية جمهور قصر ثقافة الأنفوشي بأغنيات الزمن الجميل، ضمن مبادرة "تراثك ميراثك"، وواكب الحفل باقة من الورش الفنية التراثية، منها زخارف إسلامية على الجلد، ولوحات من الفن الشعبي، إضافة لأنشطة فنية بثقافات الشاطبي والقباري ومكتبة الشلالات، التي استهدفت بدورها الأطفال بجمعية تنمية الأسرة، وتضمنت ورشًا وعروضا مسرحية ومحاضرات توعوية.

أما في مطروح، فقد شهدت قرية بنجر 27 ختام القافلة الثقافية الثانية ضمن "حياة كريمة"، والتي قدمت على مدار أيام متوالية ورشًا في التلوين والطباعة والخياطة والكروشية وفن القصدير، إلى جانب معرض فني شامل، ما منح الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم والتعبير عن أنفسهم.

وفي شمال سيناء، استكملت قوافل قصور الثقافة فعالياتها ببيت ثقافة المساعيد، متضمنة ورشًا في الغناء والفنون التشكيلية والعزف على السمسمية، إلى جانب جلسة توعوية بعنوان "في حب مصر"، ألقت الضوء على أهمية الثقافة في بناء الانتماء الوطني والفكر المستنير، وسط تفاعل لافت من أبناء المنطقة.

وفي الغربية، احتفلت قصور الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو بحفل موسيقي لفِرقة غزل المحلة، وعروض توعوية حول قضايا البطالة والعنف ضد المرأة، تخللها عروض فنية للأطفال وورش تعليمية في الخط العربي والرسم واللغات والشطرنج، بمكتبات طنطا وكفر الزيات وأبيار والسنطة، ضمن أنشطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي.

تثبت هذه الأنشطة أن قصور الثقافة لا تكتفي بأن تكون مبانٍ ثقافية، بل تتحول إلى جسور تربط بين الإبداع والمجتمع، وتغرس في وجدان الأجيال الجديدة بذور التنوير والانتماء، حيث يتحول الصيف إلى موسم للإبداع، والقرية إلى مسرح للتعبير، وكل طفل إلى مشروع فنان أو مثقف في طريقه إلى النضج والمساهمة في بناء وطنه.