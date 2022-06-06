مزيج من JEEP ولامبورجيني.. إطلالة خاطفة للأنظار وحش "جيبورجيني" |صور

استطاعت شركة JEEP الامريكية أن تقدم نخبة عالية الاداء من السيارات القوية، التي تتميز بقدراتها الفريدة في التعامل مع بعض التضاريس المختلفة والطرق الوعرة، بينما تلعب شركة لامبورجيني الايطالية دورًا مهمًا في عالم السيارات الرياضية، حيث تقدم باقة من الطرازات الفريدة والتي تتمتع بالسرعة الفائقة إلى جانب التصميمات الخارجية صاحبة المفهوم الرياضي.

مزيج من JEEP ولامبورجيني .. اطلالة خاطفة للانظار وحش " جيبورجيني"

لكن يبدو أن محبي تعديلات السيارات سوف يصبحون في حالة من الدهشة، عند رؤية ابرز طرازات JEEP ولامبورجيني في سيارة واحدة، وذلك من خلال تعديل فني وهيكلي اجراه ريكي إريزاري، لتظهر النسخة الأبرز في مجال التعديلات "جيبورجيني".

مزيج من JEEP ولامبورجيني .. اطلالة خاطفة للانظار وحش " جيبورجيني"

تستند السيارة جيبورجيني المعدلة على النسخة جيب ليبرتي الشهيرة، والتي تتمتع بجنوط كبيرة الحجم مع اطارات كليفر R / T ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب بعض التدعيمات الخارجية المميزة، حيث تم تقطيع الجزء العلوي من السيارة لاخفاء السقف والاعمدة.

مزيج من JEEP ولامبورجيني .. اطلالة خاطفة للانظار وحش " جيبورجيني"

مزيج من JEEP ولامبورجيني .. اطلالة خاطفة للانظار وحش " جيبورجيني"

بينما تم تدعيم السيارة جيبورجيني بهيكل خارجي علوي يعتمد على تصميم السيارة لامبورجيني ديابلو رودستر، ينقصة فقط التشطيبات الخارجية مثل الطلاء الكامل، مع تركيب الزجاج الخلفي والامامي، بالاضافة إلى أبواب السيارة وبعض اللمسات المنتظرة لهذه النسخة الخاطفة للانظار.

مزيج من JEEP ولامبورجيني .. اطلالة خاطفة للانظار وحش " جيبورجيني"

وتعتمد السيارة ديابلو رودستر على قاعدة عجلات بطول 2650 مم وبذلك تتطابق فعليًا مع النسخة ليبرتي والتي تتمتع بقاعدة عجلات طولها 2649، مما تزيد من فرص تجاح هذه جيبورجيني الانيقة، وتأتي ليبرتي بمحرك ROWER TECH مكون من 6 اسطوانات طراز V، سعة 3700 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 213 حصانا، و ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الرباعي.

مزيج من JEEP ولامبورجيني .. اطلالة خاطفة للانظار وحش " جيبورجيني"

بينما تأتي لامبروجيني ديابلو رودستر بمحرك من 12 اسطوانة طراز V، سعة 5700 سي سي، قادر على ضخ 529 حصانا، وبين هذه القدرات القياسية لتلك النستخين فمن المنتطر أن تحصل السيارة جيبورجيني على باقة فنية قوية تليق بهذه السيارة الانيقة.