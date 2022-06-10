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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسليم الدراجات للفائزين في مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا

صدى البلد

شهدت وزارة البيئة أمس مراسم تسليم الجوائز للفائزين فى مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وهى عبارة عن دراجات هوائية، يأتي ذلك استمراراً لاحتفالات مصر بيوم البيئة العالمي.

كما تسلمت الدكتورة شيرين فكرى مساعد وزيرة البيئة من المغامر على عبده شهادة موسوعة جينيس لأطول رحلة بالموتوسيكل الكهربائى نيابة عن وزيرة البيئة وذلك بمحمية وادى دجلة وبحضور قيادات الوزارة المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسابقة يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سنوفى مصر للمساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية  "إتحضر للأخضر"  لرفع الوعي البيئي واستمرارا   لاستعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون مما يساهم فى بعث رسالة قوية للعالم عن إتحاد المصريين حول هدف واحد وإظهار إهتمام كافة قطاعات الدولة المصرية بتلك القضية ، بالإضافة إلى تقديم نموذج مشرف للدول النامية وخاصة الافريقية .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المسابقة تعكس الدور المصرى وما يتم من جهود لحماية البيئة وتنميتها للحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، من خلال العمل على رفع الوعى البيئى لدى كافة شرائح المجتمع.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المسابقة شملت مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة أمراض الحساسية ، حيث تضمنت المسابقة سؤالاً شهرياً ، قام المتسابقين بالإجابة عليه على الموقع الالكترونى للوزارة و تم تقييم الإجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين، ومن المقرر توزيع عدد 2000 دراجة هوائية مقدمة من تلفاست إحدى منتجات شركة سانوفى مصر على الفائزين طوال مدة المسابقة.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن جوائز المسابقة من الدراجات تم اختيارها بعناية لتعكس الأهتمام بالبيئة وما تسهم به من تقليل للانبعاثات نظراً لأهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام ، مضيفةً أن مثل تلك الأفكار تؤكد على أهمية تغيير فكر الأجيال القادمة بحيث تصبح البيئة  جزء من حياتهم فالكل مسئول عن حماية البيئة ولابد أن يتشارك الجميع، موضحةً أنه سيتم استكمال هذا التعاون المشترك خلال العام القادم فى إطار استضافة مصر لقمة التغير المناخى القادم cop27، موجهة الدعوة للجميع بالتعاون لانجاح هذا الحدث العالمى الهام.

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