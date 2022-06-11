نقيب الصحفيين : حركة 6 ابريل أعلنت تأييدها للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار الوطني الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقي صدى كبيرا لدي كل الأطراف.

وتابع ضياء رشوان خلال تقديمه برنامج " مصر جديدة" والمذاع عبر قناة "etc"،:" الرصد لهذه الاستجابة كانت عالية للغاية.. وهناك قوى سياسية وحزبية، ومن أبرز أحزاب القوي المعارضة التي أعلنت عن تأييدها لدعوة الحوار الوطني هي حركة 6 إبريل.

وأوضح ضياء رشوان:" الرصد يؤكد حوالى 96% استجابة وتأييد بشكل كامل، وهناك 4 % استجابة مع وجود ضمانات للحوار.. وهذا يشمل عينة واسعة جدا لمن تفاعلوا مع دعوة الحوار الوطني".

وأكمل:" هذا مؤشر تم قياسه بدقة دون اجتهادات، وهناك مؤشرات أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي".