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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس حزب الجيل: أعددنا أجندة بأهم الموضوعات لمناقشتها في الحوار الوطني.. فيديو

الدكتور ناجي الشهابي
الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

قال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لم تكن مفاجأة لي، معقبا: "كنت أتوقع أنه سيأتي اليوم الذي نجلس معا فيه لكي نناقش أمور الوطن".

وأضاف "الشهابي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "رحبنا بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، وعكفنا على إعداد أجندة تتضمن 4 محاور، هي: محور سياسي، ومحور اقتصادي، ومحور ثقافي وفني وتعليمي، ومحور اجتماعي".

وأوضح: "في كل محور عدة موضوعات سيتم مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني"، متابعا: "الحوار الوطني من أهم بدايات الجمهورية الجديدة التي يسعى الرئيس السيسي لتدشينها".

وأشار الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل،: "من أهم المحاور الاقتصادية؛ رفع شعار الاعتماد على الذات وجوانب التنمية الاقتصادية، وعدم اللجوء إلى القروض أو العملات الأجنبية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لترشيد الاستيراد".

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