رئيس حزب الجيل: أعددنا أجندة بأهم الموضوعات لمناقشتها في الحوار الوطني.. فيديو

قال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لم تكن مفاجأة لي، معقبا: "كنت أتوقع أنه سيأتي اليوم الذي نجلس معا فيه لكي نناقش أمور الوطن".

وأضاف "الشهابي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "رحبنا بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، وعكفنا على إعداد أجندة تتضمن 4 محاور، هي: محور سياسي، ومحور اقتصادي، ومحور ثقافي وفني وتعليمي، ومحور اجتماعي".

وأوضح: "في كل محور عدة موضوعات سيتم مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني"، متابعا: "الحوار الوطني من أهم بدايات الجمهورية الجديدة التي يسعى الرئيس السيسي لتدشينها".

وأشار الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل،: "من أهم المحاور الاقتصادية؛ رفع شعار الاعتماد على الذات وجوانب التنمية الاقتصادية، وعدم اللجوء إلى القروض أو العملات الأجنبية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لترشيد الاستيراد".