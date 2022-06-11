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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تيسير مطر: هدف الحوار الوطني المواطن والتنمية ومستقبل مصر

تيسر مطر
تيسر مطر

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جبل وعضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني هو مجموعة من الناس تتبادل أفكار فيما بينها، وهو لكل الأطياف والفئات والرئيس قال أن الحوار لا يفسد للوطن قضية.


وأضاف تيسير مطر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة الأولى، أننا نتحاور من أجل المواطن ومن اجل مستقبل مصر ولاستمرار التنمية، يمشل الحوار الوطني جميع المحاور التي نتحدث بها في في حياتنا اليومية .


وتابع أن الحوار الوطني  يبدأ من المحور الاقتصادي، سواء من ناحية المأكل والمسكن والتعليم وهو من المحاور الأساسية لدى حزب إرادة جبل.

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