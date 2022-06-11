اجتماع تحضيري لهيئة الأمناء بمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

انعقد بتونس خلال الفترة 9-10/11/1443هـ الموافق لـ 9-10/6/2022م، اجتماع تحضيري لهيئة الأمناء برئاسة الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائب وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، عضو هيئة أمناء الجائزة، ممثل رئيس الهيئة.

وذلك بتوجيه من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي،

و ناقش الاجتماع عددا من القضايا الهامة منها خاصة تقرير الأمين العام للجائزة عن نشاطات الأمانة العامة خلال الفترة الماضية، وانعكاسات جائحة كورونا على سير الأعمال، وتشكيل اللجان اللازمة لتقييم الأعمال المشاركة، إلى غير ذلك من المسائل التي تهم الجائزة. وقد أسفر الاجتماع عن جملة من التوصيات التي سيتم رفعها الى سمو رئيس الهيئة للتوجيه بشأنها.