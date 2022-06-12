القاهرة وشبرا الخيمة.. صرف القاهرة: أنفقنا 6 مليارات جنيه خلال الـ4 سنوات الماضية.. فيديو

قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إنه تم انفاق ما بين 5 لـ 6 مليارات جنيه خلال الـ4 سنوات الماضية بالصرف الصحي في نطاق القاهرة وشبرا الخيمة.

وأضاف “حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: “نعمل على ٦ محاور رئيسية أبرزها تطوير محطات الرفع وتوفير الخدمة بالمناطق المحرومة”، لافتا: “نستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بالصرف الصحي على مدار اليوم ونتفاعل معها”.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى،: "الدولة تعمل بخطة جيدة، فى أن بعض المناطق التى حالتها سيئة ويتم إزالتها وإعادة تخطيطها”.

وأشار المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى،: “محافظة القاهرة يوجد بها ١٤ مليون نسمة، وتخرج ٤٫٥ مليون متر معكب مياه صرف معالج”، مردفا: “حجم المحطات التي توجد بها ضخمة ولا يوجد مثلها على مستوى العالم”.