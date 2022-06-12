محمود فوزي: استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي COP 27 رسالة هامة وإيجابية

قال الدكتور محمود فوزى أستاذ العلاقات الدولية، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمى COP 27 رسالة هامة وإيجابية للغاية ومن المقرر أن يحضره أكثر من 50 ألف زائر من رؤساء دول و حكومات من مختلف دول العالم.



وأضاف “فوزى” خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن أجندة مؤتمر المناخ من المقرر أن تشتمل على العديد من الموضوعات ومنها الاستدامة الخضراء، الصناعة ، كافة مجالات الطاقة النظيفة، استخدام المنتجات العضوية صديقة البيئة.



وأشار محمود فوزى، إلى أن الدولة المصرية تتوجه نحو استخدام الهيدروجين الأخضر للحد من الانبعاثات بكافة أشكالها للحفاظ على البيئة.

