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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

فضية وبرونزية للاعبي الزهور في بطولة سيرياس A للكاراتيه

فضية وبرونزية لأبطال
فضية وبرونزية لأبطال الزهور ببطولة سيرياس A للكاراتيه

توج أبطال الكاراتيه بنادي الزهور بميداليتين بواقع فضية لجنى خميس وبرونزية لعبد الرحمن عبد الله في بطولة سيرياس A للكاراتيه التي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

أحرز لاعب نادي الزهور الصاعد عبد الرحمن عبد الله الميدالية البرونزية في منافسات وزن -60 كجم كوميتيه بعد الفوز في مباراة الميدالية البرونزية على لاعب فرنسا جون لوبيه بنتيجة 8-2.

وكان عبد الرحمن قد حقق مشوار جيد في البطولة حيث افتتح مبارياته في المجموعة بالفوز على لاعب أفريقيا الوسطى هوندا كون جوردان بنتيجة 8-0، ثم على لاعب فرنسا سامي تاس بنتيجة 1-0، ثم لاعب الجزائر عبد السلام رويشد بنتيجة 3-2، قبل الخسارة في أخر مبارياته بالمجموعة أمام لاعب الأردن عمر شقرة الذي توج بذهبية الميزان، ليلعب عبد الرحمن أدوار الترضية، وفي منافسات نفس الوزن توج المصري عمرو علاء بالبرونزية الثانية.

واستطاعت لاعبة الزهور جنى خميس تحقيق نتيجة جيدة في منافسات فردي الكاتا حيث احرزت المركز الخامس بعد منافسات شرسة، كما توجت مع فريق المنتخب المصري ”ب“ بالميدالية الفضية في منافسات الفرق كاتا  رفقة حبيبة ادم وكنزي أيمن، فيما حقق فريق كاتا السيدات “أ“ المكون من اللاعبات آية هشام وأسماء مجدي ونهى عمرو، الميدالية الذهبية.

و استطاع لاعبو مصر السيطرة على منصات بطولة سيرياس A حيث اختتمت مصر البطولة في المركز الأول في الترتيب العام بجدول الميداليات بأجمالي 16 ميدالية بواقع 5 ذهبيات وثلاث فضيات و 8 برونزيات متفوقة على اليابان التي حلت في المركز الثاني باجمالي 10 ميداليات بواقع ذهبيتين و 6 فضيات و برونزيتين، فيما جاء في المركز الثالث كل من: هونج كونج والكويت بثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

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