وزيري : رفع رسم الدخول لـ 12 موقعا أثريا على مستوى الجمهورية..فيديو

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن وزير السياحة والأثار عقد اجتماعا نهاية مايو الماضي، وتم اتخاذ قرار بأنه لن يسمح لمن دون 16 سنة، زيارة الأماكن الأثرية، إلا بصحبة ولي الأمر، أو أن يكون معه بطاقة للرقم القومي.

وأضاف خلال وجوده مع عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن هناك نوعين من دورات المياه، منها بالمجان، ومنها بأجر من 5 إلى 10 جنيهات، مؤكدا أن هناك 12 موقعا أثريا على مستوى الجمهورية، تم تعديل سعر الدخول إليها بعد إنفاق ملايين الجنيهات على تطوير البنية التحتية من خدمات ووجود شركات للأمن والنظافة

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن أسر الشهداء وضحايا العمليات الأرهابية سيتمكنون من دخول المناطق الأثرية بالمجان، وأيضا وطلاب الارشاد السياحي والتراث والفنون، أيضا سيتمكنون من دخول المناطق الأثرية بالمجان.

وأشار مصطفى وزيري إلى انه تم اتخاذ قرار توفير عدد من أمناء المتاحف ومفتشي الأثار، بالمناطق الأثرية، والقيام بشرح مجاني للطلاب والتلاميذ، إضافة إلى وجود تصاريح للطلاب بقيمة 50 جنيها للطالب الثانوي و125 لطالب الجامعة، والمصريين والعرب 400 جنيه، وهذه الأسعار في العام.