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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سمك مشوي  فى الفرن

صدى البلد



 


 
 قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،  طريقة سمك مشوي .
 

     

 


 

طريقة سمك مشوي :


 

تتبيلة السمك المشوي:


 

٢/١ ملعقة صغيرة كمون


 

٣ أعواد كزبرة خضراء


 

فلفل أسود - ملح


 

عصير ٢ ليمونة


 

٨ فصوص ثوم


 

٢ ثمرة فلفل أخضر


 

١ ثمرة جزر


 

١ ثمرة بصل


 

١ ثمرة طماطم


 

فلفل ملون حسب الرغبة


 

طريقة عمل السمك المشوي:


 

١- في البداية، قومي بغسل السمك جيدا بالماء والملح والخل والدقيق وضعيه في مصفاة.


 

٢- ضعي المكونات السابقة معا في وعاء مناسب وقلبيها جيدا ثم ابدأي بفتح السمك وضعي كمية مناسبة من الخليط في البطن.


 

٣- بعد الإنتهاء من الكمية المطلوبة، ضعي السمك في ورق فويل واغلقيه جيدا ضعي فحمة مشتعلة في صينية السمك المشوي حتى يكتسبالسمك نكهة الشوي.


 

٤- وضعي الصينية في الفرن واتركيه حتى ينضج، أي حوالي ربع ساعة.


 

بهذه الخطوات ستكونين أنتهيت من إعداد السمك المشوي.

طريقة عمل سمك مشوي فى الفرن سمك مشوي صينية السمك تتبيلة السمك طريقة عمل السمك السمك المشوى

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