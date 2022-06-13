طريقة عمل سمك مشوي  فى الفرن











قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة سمك مشوي .







طريقة سمك مشوي :





تتبيلة السمك المشوي:





٢/١ ملعقة صغيرة كمون





٣ أعواد كزبرة خضراء





فلفل أسود - ملح





عصير ٢ ليمونة





٨ فصوص ثوم





٢ ثمرة فلفل أخضر





١ ثمرة جزر





١ ثمرة بصل





١ ثمرة طماطم





فلفل ملون حسب الرغبة





طريقة عمل السمك المشوي:





١- في البداية، قومي بغسل السمك جيدا بالماء والملح والخل والدقيق وضعيه في مصفاة.





٢- ضعي المكونات السابقة معا في وعاء مناسب وقلبيها جيدا ثم ابدأي بفتح السمك وضعي كمية مناسبة من الخليط في البطن.





٣- بعد الإنتهاء من الكمية المطلوبة، ضعي السمك في ورق فويل واغلقيه جيدا ضعي فحمة مشتعلة في صينية السمك المشوي حتى يكتسبالسمك نكهة الشوي.





٤- وضعي الصينية في الفرن واتركيه حتى ينضج، أي حوالي ربع ساعة.





بهذه الخطوات ستكونين أنتهيت من إعداد السمك المشوي.