طريقة عمل سمك مشوي  فى الفرن

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة سمك مشوي .
طريقة سمك مشوي :
تتبيلة السمك المشوي:
٢/١ ملعقة صغيرة كمون
٣ أعواد كزبرة خضراء
فلفل أسود - ملح
عصير ٢ ليمونة
٨ فصوص ثوم
٢ ثمرة فلفل أخضر
١ ثمرة جزر
١ ثمرة بصل
١ ثمرة طماطم
فلفل ملون حسب الرغبة
طريقة عمل السمك المشوي:
١- في البداية، قومي بغسل السمك جيدا بالماء والملح والخل والدقيق وضعيه في مصفاة.
٢- ضعي المكونات السابقة معا في وعاء مناسب وقلبيها جيدا ثم ابدأي بفتح السمك وضعي كمية مناسبة من الخليط في البطن.
٣- بعد الإنتهاء من الكمية المطلوبة، ضعي السمك في ورق فويل واغلقيه جيدا ضعي فحمة مشتعلة في صينية السمك المشوي حتى يكتسبالسمك نكهة الشوي.
٤- وضعي الصينية في الفرن واتركيه حتى ينضج، أي حوالي ربع ساعة.
بهذه الخطوات ستكونين أنتهيت من إعداد السمك المشوي.