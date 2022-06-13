بقيمة 75 مليون يورو.. ليفربول يضم صفقة جديدة

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، في بيان رسمي، عن انتقال الأوروجوياني داروين نونيز، إلى نادي ليفربول الإنجليزي، ليكون ثاني صفقات الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل نادي ليفربول قد دخل في مفاوضات مع نادي بنفيكا من أجل التعاقد مع داروين نونيز خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل رغبة يورجن كلوب في تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.



وقال نادي بنفيكا في بيان رسمي منذ قليل، عبر موقعه الإلكتروني: توصل نادي بنفيكا لاتفاق مع ليفربول بشأن انتقال داروين نونيز، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

وتابع البيان: أن انتقال داروين نونيز إلى ليفربول قد تصل قيمته لمبلغ 100 مليون يورو بعد إضافة المتغيرات المتعلقة بالصفقة.

وأصبح داروين نونيز ثاني صفقات ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع فابيو كارفالو من صفوف فولهام.