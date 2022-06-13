مقتل وإصابة 6 في إطلاق نار بملهى ليلي بالولايات المتحدة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار بملهى ليلي في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم الإثنين.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن إطلاق نار وقع في الساعة 2 صباحًا في ملهى "بلايوس"، في مدينة غاري، نحو 25 ميلاً جنوب مدينة شيكاغو.

وقالت الشرطة أن إطلاق النار خلف قتيلين، رجل يبلغ من العمر 34 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 26 عامًا.

وأعلن عن وفاتهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي، بالإضافة إلى 4 مصابين آخرين من بينهم واحد في حالة حرجة.

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافقوا على اتفاق مبدئي من أجل وضع قيود على امتلاك الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.