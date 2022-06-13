الهند تهدم منازل المشاركين في احتجاجات على الرسوم المسيئة للرسول

نفذت قوات الأمن الهندية عمليات هدم لمنازل العديد من الشخصيات الإسلامية، التي تدعي أنها مرتبطة بأعمال شغب أثارتها تصريحات مسيئة للرسول.

وطلبت السلطات الهندية من مالكي العقارات المعنيين في ولاية أوتار براديش إخلاء منازلهم مسبقًا.

ويتظاهر المسلمون بعد تصريحات معادية للإسلام، أدلى بها عضوان بارزان في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند.

واعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص على صلة بالاضطرابات.

وأدلت بهذه التصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، نوبور شارما، خلال مناظرة تلفزيونية في مايو الماضي.

وقال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية أوتار براديش إن رئيس وزراء الولاية، يوغي أديتياناث، أمر بعد ذلك بهدم أي مؤسسات ومنازل غير قانونية لأشخاص متهمين بالتورط في أعمال شغب هناك الأسبوع الماضي.