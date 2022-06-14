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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل وظائف بالموارد المائية والري

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام للمتقدمين - في الإعلان المركزي الذي أجراه الجهاز لصالح وزارة الموارد المائية والري؛ لتعيين عدد 240 مهندسًا بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة، - عن موعد الامتحان الشفوي، وذلك لمن اجتاز منهم الامتحان الإلكتروني ، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.

التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين لوظائف بالري

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وأوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، أنه تم فتح باب التقديم في الإعلان المركزي في الفترة من 20 فبراير الماضي وحتى 7 مارس الجاري، وبلغ عدد المتقدمين 6 آلاف و280 متقدمًا، وتوافرت الشروط المطلوبة في الإعلان على عدد 5 آلاف و695 متقدمًا، بينما حضر منهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز عدد 4 آلاف و 406 متقدما، في الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري، وخضع المتقدمون للتقييم للامتحان يشمل عدة محاور، تتعلق بالجدارات والقدرات، وقياس مهارات استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، التحول الرقمي، المعارف العامة، إلى جانب قياس التميز في التخصص المطلوب، ومن المقرر أن تجرى الامتحانات الشفوية يومي 26 و 27 يونيو الجاري.


وأشار إلى أن الجهاز ينفذ أعمال التقييم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدءًا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف، وذلك إعمالًا لما نص عليه الدستور وقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

 

التحول الرقمي فيروس كورونا قانون الخدمة المدنية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة Finance Real Estate

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