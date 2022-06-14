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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التعبئة والإحصاء: 10.9 مليون مركبة مرخصة في 31 / 12 / 2021

التعبئة والإحصاء
التعبئة والإحصاء

أصــدر الجـهــاز المركــزي للتعبئـة العامة والإحصـاء اليــوم الثلاثاء الموافق 14 / 6 / 2022 نشــرة حصـر المركـبات المرخـصة   في 31/12/2021وكانت أهم مؤشراتها ما يلي: 


• بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10.9 مليون مركبة في 31/12/2021 مقابل 10.8 مليون مركبة في 31/12/2020 بنسبة زيادة قدرها 1٪.

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• جــاءت محافظـة القــاهرة في المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد المركــبات بــها 2.5 مليــون مركبــــــة بنسبـــــة 22.8٪ تليـــها محـافظـة الجيـزة بعـــــدد 1.3 مليــــون مركبــــة بنسبـــة 11.6٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 702.3 ألف مركبة بنسبة 6.4٪ وجـــاءت محافظــة شمــال سينــاء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 34.8 ألف مركبة بنسبة 0.3٪ من إجمالي المركــبات في 31/12/2021.


• بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة ( الخاصة ـ الأجرة ـ الملحقة ـ المؤقت ـ الجمارك ـ الهيئة الدبلوماسية ) 5.4 مليون سيارة بنسبة 49.4٪ من إجمالي المركبـات في 31 /12/ 2021.


وكان العــــدد الأكــــبر للسيارات الخاصة (مــلاكي) حيث بلغت 5 مليون سيارة بنسبة 93.3٪ تليها سيارات الأجـرة بعدد 347.9 ألف سيـارة بنسبة 6.5٪ من اجمالى السيارات وأقلها سيارات مؤقت بعدد 72 سيارة .


• بلغ إجمالي عدد الأتوبيسات المرخـصة 180 ألف أتوبيس بنسبة 1.7٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2021 .


وجاء الأتوبيس الخـاص في المرتبة الأولي بعدد 80.6 ألف أتوبيس بنسبة 44.8٪ تليها اتوبيس الرحلات بعدد 48.4 الف بنسبة 26.9 وأتوبيس المدارس في المرتبــة الأخيرة بعدد 15 ألف أتوبيس بنسبة 8.3٪ من إجمالي الأتوبيسات.


• بلغ إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة 1.3 مليون سيارة بنسبة 11.5 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2021.


• بلغ إجمالي عدد المقطورات المرخصة 97.9 ألف مقطورة بنسبة 0.9٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2021.


• بلغ اجمالى عدد التوك توك المرخص 307 الف توك توك بنسبة 2.8 % من اجمالى المركبات في 31/12/2021.

الجمارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والا الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء

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