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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التعبئة والإحصاء: استيراد تليفونات محمول بقيمة 119.8 مليون دولار خلال يناير 2022

صدى البلد

سجلت واردات مصر من أجهزة التليفون للافراد ١١٩.٨ مليون دولار يناير الماضي ٢٠٢٢، مقارنة ب ١٤٧.٥ مليون دولار خلال يناير ٢٠٢١ ب تراجع بلغت ٢٧.٦٥٦ مليون ، وذلك وفقا لبيانات احصائية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقا للبيانات الإحصائية تراجعت واردات مصر من أجزاء لأجهزة الهاتف والبرق ٥.٧٤٢ مليون دولار يناير الماضي ٢٠٢٢ مقابل ٣٢.٣٠٨ مليون دولار يناير ٢٠٢١.

وتراجع  العجز فى الميزان التجارى مسجلا  2.44 مليار دولار خـلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60  مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره 32.3%.

وانخفضت  قيمة الواردات بنسبة  2.2٪ حيث  بلغت 6.43 مليار دولار خـلال شهر يناير  2022  مقابـــل 6.57 مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق

ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:

(البترول الخام بنسبة  0.6 ٪، فول صويا بنسبة 16.4 ٪، القمح  بنسبة  42.6  ٪ ، ذرة  بنسبة  37.1 ٪).

بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (منتجات البترول  بنسبة  27.0٪، مواد اولية من حديد او صلب  بنسبـة 49.4 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 49.4 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 34.2٪

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء واردات مصر الجهاز المركزي Real state Finance

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