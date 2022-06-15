أنتم نجوم كبار.. شلبي لـبركات وإمام: تقدموا باستقالة فورية من اتحاد الكرة

طالب الإعلامي مدحت شلبي، حازم إمام ومحمد بركات، عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بتقديم استقالتهما من الجبلاية.

وقال مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت في برنامجه: “اطالب حازم إمام ومحمد بركات بتقديم استقالة فورية من اتحاد الكرة”.

وتابع: “أنتم نجوم كبار، لا تخسروا نجوميتكم بالعمل مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة الحالي”.

واختتم شلبى: "لو كان الموجودين في اتحاد الكرة ليهم حس وطني حقيقي يتقدموا باستقالتهم، ومش هنرضى بالبرشامة إياها إقالة الجهاز الفني.. لو عايزين نصلح نصلح من عندكم أنتوا الأول".



