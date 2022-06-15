أبو الدهب : أطالب بركات والثعلب بتقديم استقالتهما من اتحاد الكرة |فيديو

طالَب محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، حازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتقديم استقالتهما عقب هزيمة المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : “حازم إمام ومحمد بركات هما المسئولان عن ملف المديرين الفنيين لجميع المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية”.

وتابع: “وكان عليهما أن يتقدما باستقالة رسمية فور تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب الوطني، لأن هذا القرار جاء رغماً عنهما”.

واختتم: "المدرب الأجنبي كان الخيار الأول لهما ، لكننا فوجئنا بتولي إيهاب جلال، وهو ما يعني أن رأيهما لم يؤخذ به في هذا الملف".