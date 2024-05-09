تؤدي للانتـ.حار.. رئيس اتصالات النواب يكشف مخاطر مواقع المراهنات على الشباب

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك قانون تقنين المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا القانون يقنن كافة الجرائم الإلكترونية.

وأضاف أحمد البدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه مع التطور التكنولوجي الكبير، هناك تطبيقات جديدة يستخدمها الشباب، وليس لها أي علاقة بالدول، ومن يقوم بها مجموعة من الأشخاص حول العالم، وظهر ما يسمى "مواقع المراهنات".

وتابع رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن بعض الحالات التي تسخدم مواقع المراهنات والقامرات أقدمت على الإنتحار، لأن البعض خسر أمواله في تلك المواقع، والبعض يسرق الأموال من الأب والأم.

وأردف: نتوجه تشريعيا مع التطور التكنولوجي الكبير، وعملنا على تشديد عقوبات الجرائم الإلكترونية التي يمكن أن تحدث.