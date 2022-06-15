على رأسها الطاقة النظيفة.. السيسي: علاقات تاريخية مشتركة تربط مصر مع المفوضية الأوروبية|فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك علاقات مشتركة تربط مصر مع المفوضية الأوروبية وعلاقات سياسية تاريخية ترتكز على على أساس الاحترام المتبادل والتواصل الحضاري والثقافة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أن مباحثاته شهدت النقلة النوعية التى تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة المقبلة فى عدد من القطاعات وعلى رأسها الطاقة النظيفة ، التحول الرقمى ، الزراعة ، الرى ، تصنيع اللقاحات، وضخ المزيد من الاستثمارات مع شركائنا فى الاتحاد الأوروبى الذى يعتبر إطارًا مهمًا لتعزيز علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبى ونقلة هائلة فى التنسيق المؤسسي فى مختلف القطاعات ودعم التعاون فى مجال الطاقة.