العراق يعلن بدء تأسيس محطات للربط الكهربائي مع السعودية

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم "الأربعاء"، البدء في تأسيس محطات الربط مع السعودية وتحديد مسارات الخطوط الناقلة لمحطات النقل الكهربائي.

كان مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وافق أمس الثلاثاء، على مذكرة تفاهم مع العراق تخص الربط الكهربائي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة".

وأضافت أن "المجلس صوت بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي".