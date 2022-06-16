اللواء أحمد عبدالكريم: يجب التأكد من صحة رسائل الواتساب المتعلقة باختطاف البنات

قال اللواء أحمد عبد الكريم وكيل أول الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا إنه سمع محادثات صوتيه كثيرة مفادها أن هناك بنات تتعرض للوخز بإبرة صغيرة وئام تخديرها ومن ثم اختطافها من قبل مجهولين.

وأضاف "عبد الكريم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أننا نحتاج إلى أمرين لكي تتأكد من صحة هذه الرسائل الصوتية لابد التأكد من أمرين، الأمر الأول متعلق بالصحة والثاني متعلق بالأمن.

وتابع اللواء أحمد عبد الكريم أن بالنسبة للأمر المتعلق بالأمن فهل هناك محاضر تم عملها بسبب اختفاء بنات في الأسابيع الماضية أم لا، فرجال الأمن لابد من أن يتحققوا من جدية البلاغ قبل التحرك من أماكنهم.