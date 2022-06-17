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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج حب الشباب للبشرة الدهنية للرجال

صدى البلد

 
قد يبحث الكثير عن علاج حب الشباب للبشرة الدهنية للرجال  فعادة ما تصبح البشرة الدهنية لامعة أو دهنية بسرعة كبيرة.

وذلك لأن هذا النوع من الجلد ينتج زيتًا إضافيًا ، والذي يمكن أن يسد المسام في النهاية ويجذب البكتيريا ويسبب حب الشباب.

إذا كان هذا هو النوع الذي يناسبك ، فقاوم الرغبة في فقع أو وخز البثور واستخدمي فقط المنتجات الخالية من الزيوت والتي لا تسبب انسداد المسام ، مما يعني أنها لن تسد المسام .

 

خطوات تنظيف البشرة اليومي لا يحتاج سوى بعض المنتجات البسيطة لذلك استعدي بسحب شعرك بعيدًا عن وجهك وارميه في عصابة رأس.

 

 اقرأ واتبع  خطوات تنظيف البشرة اليومي والحصول على بشرة متوهجة . 
وذلك  عن طريق استخدام غسول يحتوي على الساليساليك اسيد لتنظيف البشرة ثم عليك في الخطوة الثانية وضع المرطب المناسب لبشرتك  .

كما يمكنك استخدام تونر يقبض المسامات.

ثم إن تستخدمي كريم مقشر يحتوي على الفا هيدروكسي اسيد  وهذه العلاجات المنزلية التي تساعد علي انقباض المسامات.

 

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