مسن يقتل حفيدته ويتصل بشقيقها يخبره باليابان

قام رجل ياباني بالغ من العمر82 عاما، بقتل حفيدته ذبحا بسكين في منزله و ذلك عقب نشوب نقاش حاد بينهما نتج عنه سحبه سكين من المطبخ و أنهى حياتها .



و بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن رجل ياباني أثار ضجة في اليابان بعدما قتل حفيدته بسكين سحبها من المطبخ في المنزل اتصل بشقيقها ليخبره أنه عثر على جثة شقيقته مقتولة في المنزل .



هرع حفيد المسن و هو شقيق القتيلة إلى منزل جده بعدما أخبره جده أنه عثر على جثة شقيقته في المنزل ، و لكن لم يخبره أنه هو من قام بقتلها بيده .



و بحسب ما ذكرت الصحيفة فإن، هناك شاب كان بزور المسن يوميا لرعايته و الإهتمام بصحته و حينما طلبت المحكمة شهادته صدم الجميع و قال أن المسن هو من قتل الشابة و أنه أنكر لأنه بالفعل لا يتذكر الواقعة لأنه مصاب بالزهايمر و أثبت بالأدلة أنه يعطيه أدوية طبية لعلاج الزهايمر .



جدير بالذكر أن، المحكمة حكمت على كالرجل المسن بالحبس لمدة 4 سنوات، و ذلك بعد إدانته بالقتل العمد و لم تتقبل المحكمة ما ورد في أوراق القضية يفيد بانه مريض الزهايمر .