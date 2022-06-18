هاشتاج أهلي القمة جاهز للقمة يتصدر الترند.. ومغردون: على الوعد يا أبطال

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج# اهلي قمة جاهز للقمة و جاء ذلك لدعم الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد السلام.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت التعليقات كالآتي :

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد السلام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا ا للمباراة المرتقبة.