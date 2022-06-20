كيف تتم عملية تسليك شرايين الساق؟ أستاذ جراحات يوضح

أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أنه يتم علاج انسداد شرايين الساق عن طريق إجراء غير جراحي، يتم من خلاله إزالة الانسداد الموجود داخل الشريان المسدود، عن طريق خضوع المريض إلى التخدير الموضعي حيث أنه لا يوجد حاجة إلى تخدير المريض تخديرا كليا، نظرا لبساطة الإجراء وعدم الاحتياج إلى إجراء شق جراحي.



وقال الدكتور وليد الدالى يتم إدخال القسطرة العلاجية من خلال شق جراحي صغير للغاية في منطقة الفخذ، عن طريق استخدام السلك المُرشد الذي يتيح للطبيب الرؤية الكاملة للشريان من الداخل، هذا لأنه مزود بكاميرا عالية الدقة لتنقل جميع التفاصيل إلى صور عالية الوضوح، وتُعرض هذه الصور على شاشة عرض كبيرة؛ مما يتيح رؤية أفضل من رؤية العين المُجردة.



وأضاف الدكتور وليد الدالى، يتم حقن صبغة خاصة معتمة للدم لاحتوائها على مادة الأيودين مما يتيح تصوير الشرايين لتسهيل الوصول إلى ما بعد منطقة الانسداد، ولكن يجب التأكد من سلامة وظائف الكلى قبل التعامل بهذه المادة، ذلك لأن الكلى هي العضو المسئول عن إخراج صبغة الأيودين خارج الجسم لذا لا تصلح لمرضى الكلى.



وأشار الدكتور وليد الدالى، يمكن التعامل مع مرضى الكلى باستخدام غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يُضخ داخل الشريان ويذوب داخل الدم من خلال مضخة، ليكون بديلًا للصبغة، حيث يساهم في توفير صورة جيدة للشرايين، دون المساس بالكلى حيث يتم تحلله إلى حمض الكربونيك الذي يتم لفظه خارج الجسم عن طريق الرئة على صورة ثاني أوكسيد الكربون.



وأكد الدكتور وليد الدالى، تبدأ خطوة التوسيع من خلال وضع بالون متصل بالقسطرة ونفخه، للعمل على فتح الانسداد وعودة تدفق الدم مرة أخرى والبالونات المسُتخدمة لديها مقاسات معينة لتناسب حجم الشرايين المُتعددة.