استشاري علاقات أسرية: من يعاني المراهقة المتأخرة عليه إدراك حجم المشكلة

قالت سمر كشك، استشاري العلاقات الأسرية، إن من يعاني من المراهقة المتأخرة عليه أن يدرك حجم المشكلة من أجل العلاج، متابعا أن "الكلمة المشهورة هو أنا هاعيش أكتر ما عشت".

وأشار، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، الإثنين، أن المشكلة هي التطلع إلى خارج المنزل، متابعة: "بنوصل لمرحلة ملل ومش عايزين نغير من الشكل".

وأوضحت أن من الضرورى الخروج من إطار المنزل والأولاد، معقبة: "ممكن الزوج والزوجة يخرجوا مع بعض من أجل تغيير جو وشكل الحياة".

وأضافت: "ممكن نعمل حاجة غير تقيليدية، فالرجل قد يبحث عن فتاة صغيرة لأنها تقوم بأعمال مختلفة وغير معتاد عليه، بدل ما يغير مع فتاة صغيرة ممكن الزوجة تغير من نفسها".



