والد الطالبة الأردنية إيمان إرشيد: القاتل غير معروف ولم يتقدم للزواج منها .. و وزير المالية: مصر وضعها الاقتصادي آمن .. فيديو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير الآتي:

والد الطالبة الأردنية إيمان إرشيد: القاتل غير معروف ولم يتقدم للزواج منها





قال مفيد إرشيد والد الطالبة الأردنية الضحية إيمان إرشيد، إن المتهم فى القضية لم يتقدم للزواج من نجلته، وأن القاتل غير معروف ولا يعلم أصله.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على التلفزيون المصري، أنه لم يتم القبض على المتهم فى القضية حتى هذه الساعة، والسلطات الأردنية مازالت تبحث عن المتهم، وأنه لا يوجد أى رسائل بين نجلته والمتهم.

محمد علي رزق يدعو إلهام شاهين لمشاهدة مسرحية كاليجولا





قال الفنان محمد علي رزق، إنه كان يتمنى وجود الفنان الراحل نور الشريف، لمشاهدة عمله فى مسرحية كاليجولا، موضحًا أن نور الشريف شارك من قبل فى هذه المسرحية.

وأضاف محمد علي رزق، خلال حواره ببرنامج التاسعة المذاع على التلفزيون المصري، أن الراحل نور الشريف، ترك بصمة عظيمة، ومان حضوره لأى عمل يعطى له تميز.



إلحقوني.. حقنة بـ 40 مليون جنيه الحل الوحيد لإنقاذ حياة طفلة



عرضت قناة تن مقطع فيديو، لـ فتاة تدعى رقية تعانى من مرض، يحتاج لـ حقنة بـ 40 مليون جنيه.



وقالت أم رقية، إن نجلتها تنام وهى جالسة، و لا تستطيع الحركة، وتناشد الجميع بمساعدتها، وتقول لهم :" إلحقوني متبقى 8 أيام على إتمام نجلتها العامين وحدوث مشكلات اكثر".

نيرة شهيدة.. أحمد كريمة يفتح النار على منتقدي ملابس طالبة المنصورة





قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن نيرة أشرف، التي قتلت على يد زميلها بجامعة المنصورة، شهيدة.



وعلق على منتقدي ملابس الشهيد نيرة، وقال :" نحن أمام أخلاقة نبوية، والرسول أوصى بعدم سب الأموات، والنبي نهى عن أي كلام يخل بمكارم الأخلاق فى حق الميت.. محدش له دعوة بما يرتديه الآخر".



عوض تاج الدين: لم يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية بشأن كورونا بالداخل





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن اللجنة العليا لفيروس كورونا، اتخذت قرارا بتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا بشأن القادمين لمصر من الخارج.



وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث، أن القرارات الخاصة بالإجراءات الداخلية كما هى، ولم يتم أصدرا أى بيان بتعديل، أو تخفيف الإجراءات.



ولفت إلى أن مصر بدأت فى تصنيع الأدوية بالشراكة مع شركات أجنبية، و مدينة الدواء بدأت فى تصنيع الأدوية المحلية بالشراكة مع شركات عالمية.



أرفض تصريحات شحاتة.. مدحت العدل: مواطنو ليفربول يضعون صورة محمد صلاح بمنازلهم





قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إن النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أسطورة مصرية وعالمية تستحق الكثير من التقدير وصنع الكثير لمصر، و للكرة بشكل عام.

وأضاف مدحت العدل، خلال حواره ببرنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيخة، عبر قناة "النهار"،: "هناك توجه بالضرب في محمد صلاح والتلكيك له، لكن محمد صلاح ذكي، وأنا ضد تصريحات الكابتن حسن شحاته مدرب المنتخب الوطني السابق، بقوله إن صلاح لم يقدم شيئا للمنتخب، فحسن شحاته مقدرش يوصل بمصر لكأس العالم".

رضا عبد العال: كيروش مدرب فاشل مينفعش يرجع تانى يدرب المنتخب..فيديو

قال رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، إن اتحاد الكرة ضحى بإيهاب جلال، حتى يستمروا في مناصبهم، مؤكدا أن “كيروش مدرب فاشل مينفعش يرجع تاني ومش عارف عايزين يتعاقدوا معاه ليه".

الأرصاد: منخفض بطبقات الجو العليا يتسبب فى شعور المواطنين بالحر

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو اليوم الخميس، وقالت البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مع زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

التعليم العالي: من حق عضو هيئة التدريس الجمع بين المعاش والمرتب ..فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، أنشأنا صندوقا لرعاية أعضاء هيئة التدريس باشتراك رمزي لتوفير العلاج.

عبد الغفار: الرئيس كلفني بدراسة الظواهر الاجتماعية الغريبة بعد حادث طالبة المنصورة..فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه حزن بعد واقعة مقتل فتاه المنصورة، فخالص العزاء لأسرة الطالبة.

التنمية المحلية: مشروعك أتاح 1.5 مليون فرصة عمل بتكلفة 23.8 مليار جنيه

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن مبادرة "سند الخير"، انطلقت بشباب وتجار مصر الأفياء بلدهم منذ 31 مارس الماضي ، مستهدفة الوصول إلى جميع قرى ونجوع مصر من خلال المرحلة الأولي التي تضم 18 محافظة والتي بدأت بـ100 سيارة.

وزير المالية: مصر وضعها الاقتصادي آمن رغم التحديات.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لم أقصد مصر تحديدا في قضية الأمن الغذائي، مؤكدا أن مصر وضعها الاقتصادي أمن رغم التحديات.

البترول : وصلنا الغاز الطبيعي لـ 13.5 مليون وحدة سكنية ..فيديو

تحدث الدكتور حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن الأرقام الكبيرة التي حققها قطاع البترول خلال الـ ثماني سنوات الماضية.

محامي طالب الشرقية في قضية راشفورد: النيابة لم تجد أي رسائل تطاول





قال سيد سلامة محامي طالب الشرقية فى قضية راشفورد؛ إن لجان الفحص التي تمت من النيابة عند فحصها لهاتف الطالب لم تجد أي رسائل تطاول من قبل الطالب على راشفورد؛ بمعنى عندما يتعرض شخص لسب فيتوجه لمباحث النت ثم بعد ذلك تقوم النيابة العامة بطلب تقرير من لجنة الفحص ثم ترد اللجان بما وجدته على الهاتف من رسائل أم لا؛ وعندما تم الفحص في القضية المشهورة بـ راشفورد كان رد لجنة الفحص بعدم وجود أي رساله على هاتف الطالب وان السكرين شوت مقدم من موكل قضيه راشفورد على مسؤوليتهم الشخصية واصل هذا الكلام يسأل عنه وكلاء راشفورد .

سميرة عبد العزيز: سعيدة بمشاركتي في مسلسل وسط البلد لخدمته للمجتمع..فيديو





قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إن مسلسل وسط البلد به شخصيات مختلفة تمثل الموجودة داخل كل بيت مصري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن المسلسل يعرض حلول لبعض المشاكل التي تحدث داخل المجتمع المصري والبعض لا يعرف حلولها.