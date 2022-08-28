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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعلاقة زوجية ناجحة.. هبة قطب تكشف عن علاج سحري للرجال

صدى البلد

أثارت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية جدلا كبيرا بعد تصريحتها الاخيرة عن العلاقات الزوجية. 

حيث إن هناك العديد من النصائح التي قدمتها الدكتورة هبة قطب لعلاقة زوجية ناجحة. 

وأشارت هبة إلي أن العلاقة الناجحة مبنية علي الحب والمودة والرحمة .

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وقالت هبة أهم سر يجب أن يعرفه الرجال في العلاقة الزوجية وأفضل علاج للرجال هو عدم الاهتمام بالمنشطات ولكن لازم يكون في شقاوة بين الزوجين فقد تحب المرأة الغزل والهزار الخروج بدون الأولاد. 

كما يجب ممارسة العلاقة الزوجية في أكثر من مكان ونصحت هبة الأزواج بكثرة الاتصال بزوجاتهم. 

قائلة: لما الراجل يتصل بمراته ويقولها تعالى نتعشا بره، أو يقولها البسي كذا، هتلاقي مزاجه يتعدل . 

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