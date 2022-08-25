عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هبة قطب تكشف عن وجبات يجب الإبتعاد عنها قبل العلاقة الزوجية.. تعرف عليها

صدى البلد

يعد الغذاء هو أكثر الأشياء الصحية التي يجب أن يعتمد عليها الرجال وذلك لضمان علاقة زوجية سعيدة .

 

وأكدت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية  أن أكثر مايؤثر علي العلاقة الزوجية هو الغذاء لذلك يجب الاعتماد علي الاطعمة المفيدة والبعد عن الأطعمة الضارة التي تسبب مشاكل بالعلاقة الزوجية. 

 

وأشارت هبة قطب إلى أن هناك أطعمة تؤثر علي العلاقة الزوجية يجب الإبتعاد عنها لأنها تسبب مشاكل عامة بالجسم 

أبرزها تناول  الأطعمة والوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة، والسعرات الحرارية المرتفعة، والقليلة القيمة الغذائية مثل البرجر والهوت دوج  الاكلات المقلية التي تسبب ضعف الانتصاب.

 

وكشفت هبة قطب عن أضرار الأطعمة السريعة تعمل على ارتفاع نسبة الدهون بالدم، مما يؤدى إلى اضطراب التمثيل الغذائي، والإسراع في عملية الترسيب الدهني بخلايا الكبد، مع زيادة نسبة الدهون بالدم، مما تؤدى إلى تصلب الشرايين، وحدوث قصور بالدورة الدموية في الأعضاء التناسلية 

 

هبة قطب تكشف منشط أفضل من الفياجرا لن يعرفه الرجال

هبة قطب تكشف أفضل وقت لتناول الطعام قبل العلاقة الزوجية

العلاقة الزوجية الدكتورة هبة قطب هبة قطب تناول الطعام قبل العلاقة الزوجية ضعف الانتصاب الأطعمة السريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

حقيقة تولي حسام وإبراهيم حسن تدريب الأهلي.. فيديو

غضب أهلاوي.. القصة الكاملة لـ فيديو الخطيب بنادي الزمالك

نجم النصر السعودي يعلن انتقاله إلى الأهلي

الدولار بيجري|الأخضر قرب أعلى مستوى في 20 عامًا وهذا سعره أمام الجنيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي .. بالأرقام والنسب

دخلوه قسم الشرطة| هل قبض الأمن على محامي قاتل نيرة أشرف؟.. القصة الكاملة

سرّبوا نبأ إقالتي من الأهلي .. سواريش يخرج عن أعصابه في مؤتمر صحفي

ترشيحاتنا

مغربي وسنغالي .. صفقات جديدة في مقر الزمالك الآن

الزمالك يتوجه إلى برج العرب استعدادا لـ مباراة المصري في الدوري

75 ألف ريال .. رسوم مدرسية وتحديات تعليمية جديدة في السعودية

مصطفى بكري: الاقتصاد المصري رقم 35 بأفضل اقتصاديات العالم..فيديو

نجم فريق الشباب بالنادي الأهلي يوافق على الانتقال إلى أسوان .. تفاصيل

الزمالك يجدد رفضه لفكرة التفريط في فتوح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل المسقعة الخضراء

رضوى الشربيني تثير ضجة بهذه الإطلالة

أجملهم ياسمين صبري .. شاهد الفنانات بالحجاب والعباية في العمرة

مرض صادم.. لا تتناول الزبادي خالي الدسم لهذا السبب

فيديو

مش بتاخد مهدئات ولا حامل.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف سبب زيادة وزنها

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور كاملة وهجومه على الخطيب وشوبير “فيديوجراف”

بيتك أولاً قبل مهنتك.. غضب ضد شيرين غالب بسبب نصيحتها لطالبات طب الأزهر

بناءً على معلومات مخابراتية.. ضبطيات كبرى لقوات حرس الحدود| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ