هبة قطب تكشف عن وجبات يجب الإبتعاد عنها قبل العلاقة الزوجية.. تعرف عليها

يعد الغذاء هو أكثر الأشياء الصحية التي يجب أن يعتمد عليها الرجال وذلك لضمان علاقة زوجية سعيدة .

وأكدت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية أن أكثر مايؤثر علي العلاقة الزوجية هو الغذاء لذلك يجب الاعتماد علي الاطعمة المفيدة والبعد عن الأطعمة الضارة التي تسبب مشاكل بالعلاقة الزوجية.

وأشارت هبة قطب إلى أن هناك أطعمة تؤثر علي العلاقة الزوجية يجب الإبتعاد عنها لأنها تسبب مشاكل عامة بالجسم

أبرزها تناول الأطعمة والوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة، والسعرات الحرارية المرتفعة، والقليلة القيمة الغذائية مثل البرجر والهوت دوج الاكلات المقلية التي تسبب ضعف الانتصاب.

وكشفت هبة قطب عن أضرار الأطعمة السريعة تعمل على ارتفاع نسبة الدهون بالدم، مما يؤدى إلى اضطراب التمثيل الغذائي، والإسراع في عملية الترسيب الدهني بخلايا الكبد، مع زيادة نسبة الدهون بالدم، مما تؤدى إلى تصلب الشرايين، وحدوث قصور بالدورة الدموية في الأعضاء التناسلية