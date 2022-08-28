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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمحو الامية في حوار لـ صدى البلد :التسرب من التعليم أكبر عائق.. ونتبني استراتجية جديدة ومحافظات الصعيد تحتل المراكز الأولي.. وإنشاء منصة الكترونية لتعليم الكبار عن بعد

الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمحو الامية

"صدي البلد " في حوار مع الدكتور محمد يحي ناصف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية:
التسرب من التعليم هو أكبر عائق امام التخلص من الامية 

إعلان محافظات البحر الأحمر ومطروح وشمال وجنوب سيناء خاليه من الأمية قريباً 

نسعي لاعلان مصر خالية من الامية 2030

الهيئة العامة لتعليم الكبار تتعاون مع 114 جهة 

محافظات الصعيد تحتل المراكز الاولي في الأمية 

إنشاء منصة الكترونية لتعليم الكبار عن بعد

 

تظل الأمية أكبر عائق للدول أمام تحقيق التنمية الشاملة فى كافة المجالات، وطرحت مسألة محو الأمية كقضية عالمية تبنتها الدول كلها، والتوافق على حل وحيد هو تعميم التعليم الأساسي لسد منابع الأمية وتسهيل الإنطلاق للاستراتيجيات التنموية.
 

فخلال أول حوار شامل  للدكتور محمد يحي ناصف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بعد تولية منصب الرئيس التنفيذي للهيئة  مع موقع صدي البلد تحدث باستفاضة كبيرة عن المشروع القومي لمحو الأمية والقضاء على الجهل فإلى نص الحوار.

حدثنا عن منابع الأمية في مصر ؟

مازال مشكلة التسرب من التعليم هي أكبر عائق للتخلص من الامية لذلك تبنت هيئة العامة لتعليم الكبار استراتجية جديدة لمحاربة مشكلة تسرب التعليم  التي باتت تهدد أنظمة التعليم في الدول المتقدمة  والنامية على حد سواء، حتى وإن اختلفت مسبباتها. فبطالة الاب ، وضعف  المستوى الاقتصادي والاجتماعي للاسرة في الدول النامية على سبيل المثال، يؤدى  إلى تسرب الطالب من التعليم، كما أن عمل الطالب في الدول المتقدمة في أثناء   ً فترة التمدرس أكثر من ساعة أسبوعيا ، يدفعه إلى التسرب من المدرسة و من سوء الحظ أن ظاهرة التسرب بدأت تتزايد بمعدلات كبيرة في الكثير من  الدو ل، ومفهوم التسرب من المدرسة dropout school في أبسط معانيه هو ترك  الطالب للمدرسة قبل إتمام المرحلة التعليمية؛ بسبب العديد من العوامل المدرسية و المجتمعية أو الاسرية أو الشخصية، ومن ثم فإن التصد ي لهذه العوامل يجنبنا الكثير من العواقب والاضرار والمشكلات الناجمة عنها .

الدكتور محمد يحي ناصف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار

ما الخطة القومية للهيئة للقضاء على الأمية ؟

هناك خطة 2030 والتى يتبناها رئيس الجمهورية ولكن نحن فى الهيئة نضع خطة  للقضاء على أمية هؤلاء بعقد الكثير من البرتوكولات والمشاركة المجتمعية ويمكن هذا ضروري لحل قضية الامية في مصر خلال سنوات قليلة بالاضافة الي المشاركة القوية من الجامعات التي تلزم طلابها بمحو امية عدد من الاميين  كشرط للحصول علي الشهادة الجامعية .

ماهي أكثر المحافظات بها عدد من الأميين؟

محافظة المنيا أكثر محافظة بها عدد اميين حيث يحتل عدد الاميين بها 37.5 % بينما كانت اق المعدلات في محافظات الحدودوتعد محافظة البحر الاحمر اقل المحافظات في نسبة الامية بنسبة 12 % موضحا أن نسبة الامية لعام 2021 وصلت الي 17.8% 

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الكليات المتاحة.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

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موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ورابط تسجيل الرغبات

ماهي أهم جهود الدولة المبذلة للقضاء علي الأمية ؟

قامت الدولة بوضع خطة استراتيجية لاعلان مصر خالية من الامية بحلول عام 2030 وكثفت جهودها في المناطق الي بها نسبة كثافة سكانية عالية ضن مبادرة حياة كريمة حيث تم العمل علي دمج فصول محو الامية 

تم اختيار مصر لني جائزة اليونسكو حيث انها من افضضل ستة دول وهم ( كوت ديفوار الهند غواتيمالا المكسيك جنوب افريقيا مصر ) طبقت افضل برامج لمحو الامية 

قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال جائحة كورونا بانشاء منصة الكترونية لتعليم الكبار عن بعد باستتخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة واتاحتها لدراسين بالاضافة الي تنظيم فصول محو الامية عبر الانترنت للمناطق الريفية بمحافظات الجمهورية .


ما هو درو الهيئة بعد محو الأمية ؟

نعمل على إتاحة فرص تعلم مدى الحياة للكبار ذك نتابع الامي  لعدم رجوعه مرة ثانية للامية ، لذلك خصصنا برنامج مواصلة التعلم وذلك لتشجيع الأميين على استكمال التعليم بعد مرحلة الأمية. 

هل هناك محافظات أوشكت على إعلانها خالية الأمية؟

قريباً سيتم الإعلان عن عدد من المحافظات أنها خالية من الأمية مثل محافظة البحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء.

حدثنا عن دور المشاركة المجتمعية والجامعات والاحزاب في مشروع محو الامية ؟

114 جهة تتعاون مع الهيئة لاعلان مصر خالية من الامية ومضيفا أن الجامعات المصرية لها نصيب الاسد في الاعداد حيث تخصت الجامعات من امية ما يقرب من 400 الف أمي  مطالبا المشاركة من الاحزاب والجمعيات الاهلية بشكل أكبر في هذا المشروع القومي .

ماذا عن مناهج تعليم الكبار؟

لدينا 13 منهجا معتمدا لا تقوم على القوالب الجامدة لأن الأمي يريد أن يتعلم القراءة والكتابة لأسباب مختلفة، وأبرز المناهج منهج تمكين المرأة خاص بالمرأة وتميكنها اقتصادياً والمنهج السكاني.

 

ما مصادر الأمية في مصر؟

هناك ثلاثة منابع رئيسية للأمية في مصر، الأول عدم التحاق الطفل بالتعليم، والمنبع الثاني هو التسرب من التعليم وخاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ووزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لغلق هذا المنبع، أما عن المنبع الثالث والأخير هو عدم التواصل مع المتحرر من التعليم بإهماله فيفقد ما تعلمه في محو الأمية.

 

هل هناك نماذج استطاعت الالتحاق بكليات أو دراسات عليا؟

نعم يوجد نماذج كثيرة التحقت بالكليات حتي وصلوا الي الدكتوراه و سوف نكرم الكثير منهم في اليوم العالمي لمحو الامية .

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمحو الامية التسرب من التعليم الهيئة العامة لتعليم الكبار محافظات الصعيد منصة الكترونية لتعليم الكبار عن بعد

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