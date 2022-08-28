الكليات المتاحة.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية،امتحانات الدور الثاني والذي بالغ عددهم أكثر من 152 ألف طالب وطالبة علي أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة من الدور الثاني يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 أغسطس.

بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني من المرحلة الثالثة 2022

ويبحث طلاب الثانوية العامة الذي يؤدون امتحانات الدور الثاني عن الكليات المتاحة لهم وموعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يتم فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بعد اعلان نتائج تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب الدور الأول اما بالنسبة لطلاب الدور الثاني سيتم فتحها حتي إعلان نتائج الدور الثاني من الثانوية العامة لتسجيل رغبات طلاب الدور الثاني الناجحين.

أبرز الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أماكن خاليه علمي



أكدت وزارة التعليم العالى العالى وجود عدد من الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 شعبة علمى ومن أبرزها:

آداب انتساب موجه

تربة نوعية فنية

تربية رياضية بنين

تربية رياضية بنات

تربية موسيقية

تربية

تربية نوعية موسيقية

حقوق

خدمة اجتماعية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

آداب انتساب موجه العريش

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

الفني للفنادق قنا

عالي خدمه اجتماعيه أسوان فرع قنا

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

الفني التجارى بأسوان

الفني للفنادق المطرية

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

العالي سياحة وفنادق الغردقة

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

تربية نوعية فنية الفيوم

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنات أسوان

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

أقتصاد منزلى حلوان

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية المنوفية بأشمون

فنى تمريض حلوان

حقوق انتساب موجه بنها

تربية نوعية بنها

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) سوهاج

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

الفراعنة العالي إدارة أعمال

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

بعض الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022



كشفت وزارة التعليم العالى عن وجود أماكن خالية بالكليات والمعاهد، وجاءت الأماكن الخالية والشاغرة أمام طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 في الشعبة الأدبية على النحو الآتي:

تربية نوعية موسيقية دمياط.

تربية نوعية فنية مطروح.

تربية نوعية موسيقية أسوان.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش.

تربية (طفولة) العريش.

تربية رياضية بنات العريش.

تنسيق الجامعات 2022

تربية نوعية موسيقية القاهرة.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

تربية رياضية بنات السويس.

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

الفني التجاري بالعريش.

تربية رياضية بنات أسوان.

تربية موسيقية حلوان.

تربية نوعية فنية عين شمس.

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية مطروح

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (طفولة) العريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

تربية رياضية بنات العريش

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

الفني التجارى بالعريش

تربية رياضية بنات أسوان

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

تربية موسيقية حلوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية رياضية بنين العريش

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سد

تربية (طفولة) أسوان

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببور سعيد

تربية نوعية فنية المنصورة