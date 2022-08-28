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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل اعتذار وزير الطيران لراكب مصري بعد اتلاف حقيبته في مطار القاهرة..فيديو

وزير الطيران
وزير الطيران

روى الدكتور أحمد المحلاوي٫ تفاصيل اعتذار وزير الطيران له بعد تلف حقيبته في مطار القاهرة.

 

وقال “ الدكتور أحمد المحلاوي”٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم”٫:”كنت قادما على إحدى رحلات مصر للطيران ووصلت للمطار في موعدي وعند سير الحقائب فوجئت أن الحقيبة تالفة من الخارج وعند فتحها كانت جميع المحتويات تالفة.

عمل محضر

وأضاف: “توجهت لعمل محضر وإثبات حال بالواقعة داخل المطار٫ كنت منفعلا جدا لأن الشنطة كانت في حالة سيئة جدا لكن الموظف امتص غضبي وأحضر لي مشروبا وطلب مني الهدوء”٫ موضحا أن الموظف قام بعمل محضر بعد معاينة حالة الشنطة وكتب المحضر وقال لي خلال أيام سيتم الاتصال بي لاستلام التعويض”.

كواليس الاتصال

وتابع: “بقيت لفترة في المطار لإنهاء الإجراءات٫ وفور وصولي للبيت فوجئت باتصال من رقم خاص٫ وعندما رديت على الهاتف أخبرني أنه الفريق محمد عباس وزير الطيران٫ وقدم الاعتذار لي٫ قائلا: "بنعتذر عما حدث للشنطة وأنا المسئول عن كل شيء حدث لشنطة حضرتك سواء تلف من الداخل أو الخارج٫ وبعتذر ليك اعتذارا شديد نيابة عن زملائي في مصر للطيران بالكامل، وأي خطأ أنا المسؤول عنه٫ وكل طلباتك سواء تعويض مادي أو معنوي سيتم التعامل معها، وأعطيت أوامري وأصدرت أوامر بذلك”.

 

وتابع: “كتبت بوست على فيسبوك وأعربت عن سعادتي عما حدث٫ لأن أكبر شخص بالمنظومة هو الذي اعتذر للمواطن٫ ودي أول مرة تحصل في العالم مشفتهاش في أوروبا أو دول الخليج٫ وهذا ينم أن هناك فكرا جديدا وسياسة مختلفة عما سبق”.
 

وزير الطيران تلف حقيبته اعتذار مطار القاهرة الدكتور أحمد المحلاوي الحقيبة

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