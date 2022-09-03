عايشين وسطنا.. مفاجأة عن أخطر أنواع الحشرات الناقلة لـ الأمراض والفيروسات.. فيديو

كشفت الدكتورة ابتسام محمد عبد السميع، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، عن الحشرات التي تنقل الأمراض والفيروسات وأخطرها.



وقالت الدكتورة ابتسام محمد عبد السميع، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، خلال لقائها مع الإعلامي الدكتور فولي أبو السعود، في برنامج "درع الوطن"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: "نواقل الأمراض هي كائنات حية تنفل عوامل مرضية مسببة للأمراض من إنسان أو حيوان مصاب إلى آخر".

وأوضحت: "نواقل الأمراض من الحشرات هي حشرات ماصة للدماء فهي تحمل الفيروسات والبكتيريا والطفيليات المسببة للأمراض أثناء تناولها وجبة الدماء لنقلها إلى إنسان أو حيوان".

أنواع الحشرات

وتابعت: "من أشهر الحشرات البعوض وذباب الرمل والقراد وغيرها من الحشرات الكثيرة ومن خطورة نواقل الأمراض أنه بمجرد أن يصبح الناقل معديا يستطيع أن ينقل المرض طوال فترة حياته في كل وجبة دم يتناولها".



وتابعت الدكتورة إبتسام محمد عبد السميع، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، : "هذه الحشرات تكون من ذوات الدم البارد وتتغير درجة حرارة أجسامها بتغير البيئة المحيطة بها، وتتأثر بالتغيرات المناخية".