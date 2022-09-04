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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شالت شيلة رجالة بشنبات ميقدروش يشيلوها.. عمر كمال يوجه رسالة لـ والدته

صدى البلد

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة له تجمعه بـ ولدته و شقيقته عبر حسابه الشخصى بموقع فيسبوك . 

 

ووجه عمر كمال  رسالة لوالدته " الواحد وسط اللى بيسمعه ده كله  عن الست ملزمة ومش ملزمة عاوز أشكر أمى اللى قامت بدور الأب والأم مع بعض وشالت شيلة رجالة بشنبات ميقدروش يشيلوها .

وأضاف “  مشيت بينا سنين كتير أووى من يوم موت أبويا اللى من كتر طول المدة معرفش كان من قد أيه .. لا قالت من حقى أتجوز ولا قالت تعبت من شيل المسئولية .. شكرا ليكى يا أمى على تعبك و تربيتك ربنا يجازيكى كل خير  ”.

ويذكر أن طرح المطرب عمر كمال، منذ قليل، أغنيته الجديدة: يا أبو خطين حمر؛ احتفالا بفوز نادي الزمالك بدرع الدوري للعام الثاني على التوالي، بعد حصوله على 77 نقطة من مجموع المباريات التي خاضها خلال المسابقة.

وطرح عمر كمال، جزءا من الأغنية، عبر حسابه بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليه،: أغنية يا أبو خطين حمر من أول النهاردة على mbc .

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