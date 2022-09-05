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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مستقبل وطن يناقش توجيهات الرئيس بشأن دعم ومؤازرة العمال والفلاحين

صدى البلد

عقدت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا، بمقر الأمانة المركزية بالتجمع الخامس.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وأمناء العمال والفلاحين بجميع محافظات الجمهورية.

وتناول الاجتماع المتابعة الدورية لتنفيذ خطة عمل الموضوعة، وبحث خطة عمل المرحلة القادمة وما تتضمنه من أجندات عمل طموحة.

كما تناول الاجتماع بحث متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم ومؤازرة العمال والفلاحين بصفتهم يمثلون عمودًا فقريًا لمسيرة التنمية والبناء.
وشهد الاجتماع لقاءً مفتوحًا استمع فيه المهندس أشرف رشاد لجميع مقترحات ورؤى السادة الأمناء فيما يتعلق بخطة العمل.

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