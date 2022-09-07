جنايات طنطا تقضي بسجن المتهمين في قتل شاب بأحكام تصل لـ10 سنوات

قضت محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمة الأولى والسجن 3 سنوات لباقي المتهمين في قضية مقتل شاب خلال مشاجرة بقرية دفرة بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية رقم 911 لسنة 2022 كلى غرب طنطا.



عقدت المحكمة برئاسة المستشار سامي بريك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة ومدحت سالم وأمانة سر المحمدي الباجورى والسيد الزقزوق.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بالغربية نشوب مشاجرة بقرية دفرة بدائرة مركز طنطا ومصرع شاب وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية وتبين العثور على جثة شاب يدعي إبراهيم ط يبلغ من العمر 19 عاما مصاب بنزيف في المخ بسبب تلقيه طوبة في المشاجرة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته لحظة وصوله إلى المستشفى.