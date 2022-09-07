خبّى وشها في الصورة | إيساف يعلن خطوبته بشكل مفاجئ

أعلن الفنان إيساف، خطوبته بشكل مفاجئ ولم يكشف عن صورة الفتاة حيث قام بنشر صورة جمعتهما، ولم يكشف عن الوجه.

وعلق إيساف، على الصورة قائلاً: “تمت الخطوبة بحمد الله وربنا يبارك لينا جميعا 💍❤️اللهم اجعل حياتنا سعيدة برضاك و كرمك وسترك علينا وقدرني واجعلني اكون قد الأمانة المباركة دي #انتي_غير_الناس”.

نشر المطرب إيساف صورة مع عاملات نظافة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق إيساف على الصورة : “الصورة دي شرف ليا وبتفكرني بأيام المدرسة الحلوة ومن أطيب الحاجات اللي كنا بنشوفها وبحبها في المدرسة هي الدادات اللي كانوا بيساعدوا كل المدرسة طلبة وأطفال ومدرسين في كل حاجة و طول عمرهم رمز الحنية والطيبة”.

وكان إيساف شارك مع كورال جامعة عين شمس “روح الشرق” لتقديم أغنية " إحساس الروح" وهو ما نشرته الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس بث مباشر بالصفحة على الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ايساف

وكرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق كورال الجامعة «روح الشرق» والذي يضم 150 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة بقيادة المايسترو محمود محسن والموزع فادي الحسيني وتحت إشراف د. تامر راضي مستشار الأنشطة الطلابية.