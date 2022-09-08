أخبار التعليم.. اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. وتفاصيل مواعيد اختبارات القبول ببرامج الساعات المعتمدة بـ ألسن عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حقوق حلوان تطلق برنامجا تدريبيا للعمل بالهيئات القضائية والمحاماة

أعلن مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني القانونية بكلية الحقوق بجامعة حلوان، عن بدء التقديم لدورات الأونلاين تحت رعاية الدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد الكلية، وريادة الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرفها من هنا برقم الجلوس

تصدر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 محركات البحث في جوجل، حيث يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثانى للثانوية العامة، ويعد اليوم هو أخر يوم في تنسيق المرحلة الثالثة .



إعلام القاهرة تستقبل ملفات الطلاب الجدد الأسبوع المقبل

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن موعد استلام الملفات من الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

موعد التقدم للالتحاق بمدن جامعة عين شمس

أعلن قطاع الادارة العامة للمدن الجامعية بجامعة عين شمس أنه سيتم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس في المرحلة الثانية اعتبارا من يوم السبت 10سبتمبر حتي الخميس 15 سبتمبر 2022 علي نظام الزهراء .



تعرف على مواعيد اختبارات القبول ببرامج الساعات المعتمدة بـ ألسن عين شمس

تقدّم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



اليوم الأخير لتنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. سجل عبر هذا الرابط

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات في اليوم الاخير لها عبر موقع التنسيق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك بحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب، وذلك بعد ان تم مد تامرحلة ليوم اخر حتى الخميس 8 سبتمبر.