حقوق حلوان تطلق برنامجا تدريبيا للعمل بالهيئات القضائية والمحاماة



أعلن مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني القانونية بكلية الحقوق بجامعة حلوان، عن بدء التقديم لدورات الأونلاين تحت رعاية الدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد الكلية، وريادة الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .



أوضحت الدكتورة أمل لطفي، أن كلية الحقوق تسعى لتقديم كل ما يساهم في إعداد خريج قوي قادر على المنافسة وإمداده بالمهارات والخبرات والمعارف المختلفة، مضيفة أن هذه الدورات هي:

إعداد الخريجين للعمل بالهيئات القضائية.

صياغة العقود باللغة الإنجليزية.

التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات.

الطب الشرعي ووسائل الإثبات الحديثة.

إعداد وتأهيل الخريجين للعمل بمهنة المحاماة.

مهارات صياغة العقود.





جدير بالذكر انه قام طلاب برنامج تأهيل المعلمين الدفعة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان بعمل صيانة شاملة لمبنى كلية التكنولوجيا والتعليم تحت عنوان رد الجميل ( نجارة – سباكة – زخرفة ) بجهود ذاتية؛ معبرين عن حبهم وانتمائهم للمكان.

وقاموا بمجهود مميز في تزيين الحوائط بالزخرفة والرسومات الرائعة والبعض قام بدهان الحوائط والبعض قام بصيانة التكييفات وصيانة الكراسي والأجهزة الصوتية والزجاج وعمل صيانة شاملة للسباكة ، هذا يعتبر إنجاز حقيقي معبر عن فرحتهم وحبهم للكلية في إظهار مظهرها بأحسن صورة ممكنة .